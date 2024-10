Combinata nordica: azzurri a Garmisch e Livigno per preparare l’esordio stagionale (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prosegue la preparazione degli azzurri della Combinata nordica che, dall’1 al 4 novembre, saranno a Garmisch e, dal 4 al 9 novembre, a Livigno per continuare ad allenarsi in vista dell’esordio stagionale a Ruka, in Finlandia, il 28 novembre. I convocati del direttore tecnico Ivo Pertile sono Alessandro Pittin, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti, Stefano Radovan, Eros Consolati, Greta Pinzani, Daniela Dejori, Veronica Gianmoena ed Anna Senoner. Al raduno saranno presenti i tecnici Andrea Bezzi, David Jiroutek, Walter Cogoli, Ivan Lunardi, Enrico Nizzi e Martin Bayer oltre al fisioterapista Massimo Ciotola. Il gruppo quindi lascerà la Germania per trasferirsi a Livigno dal 4 al 9 novembre, dove si aggregheranno i tecnici Lara Peyort e Caterina Piller. Combinata nordica: azzurri a Garmisch e Livigno per preparare l’esordio stagionale SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prosegue la preparazione deglidellache, dall’1 al 4 novembre, saranno ae, dal 4 al 9 novembre, aper continuare ad allenarsi in vista dela Ruka, in Finlandia, il 28 novembre. I convocati del direttore tecnico Ivo Pertile sono Alessandro Pittin, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti, Stefano Radovan, Eros Consolati, Greta Pinzani, Daniela Dejori, Veronica Gianmoena ed Anna Senoner. Al raduno saranno presenti i tecnici Andrea Bezzi, David Jiroutek, Walter Cogoli, Ivan Lunardi, Enrico Nizzi e Martin Bayer oltre al fisioterapista Massimo Ciotola. Il gruppo quindi lascerà la Germania per trasferirsi adal 4 al 9 novembre, dove si aggregheranno i tecnici Lara Peyort e Caterina Piller.perSportFace.

