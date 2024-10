Metropolitanmagazine.it - C’è Ancora Domani verrà distribuito in nord America da Greenwich Entertainment

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha acquisito i diritti di distribuzione negli Stati Uniti e in Canada del film, successo al botteghino, C’èdi Paola Cortellesi. Uscirà in sale selezionate a partire dal 17 gennaio. Il dramma sui diritti delle donne è uscito nell’ottobre 2023 in italia, diventando il film più visto dell’anno, superando entrambi i blockbuster di Hollywood Barbie e Oppenheimer. Con un botteghino di 36 milioni di dollari, è il quinto film di maggior incasso di tutti i tempi in Italia, la terza migliore performance locale nell’ultimo decennio e il film italiano di maggior successo diretto da una donna. È anche il debutto alla regia di Paola Cortellesi. Ambientato nella Roma del dopoguerra degli anni ’40, C’èracconta la storia di Delia (Cortellesi), una moglie e madre della classe operaia intrappolata in un matrimonio tossico.