Oasport.it - Calendario ATP Parigi-Bercy 2024 oggi (28 ottobre): orari, ordine delle partite, tv, streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ultimo Masters 1000 dell’anno al via: è a, nell’impianto di, che si comincia ad andare in scena per il passo conclusivo (o quasi) della corsa alle ATP Finals di Torino. Si comuncia senza i big, al via a partire da martedì, ma giàil programma è interessante. Al di là dell’arena che funge da campo centrale, sostanzialmente riempita di larga parte dei francesi al via, il nome di maggior richiamo è quello di Stefanos Tsitsipas, che comincia nella sessione serale. Eccettuato il greco, ci sono tre azzurri di scena. Alle 11:00 Luciano Darderi parte dal campo 2, non esattamente il più grande del mondo, per affrontare l’olandese Tallon Griekspoor. Sull’1, non troppo più grande, Fabio Fognini e Alexander Bublik sono destinati a lanciare scintille in campo, mentre subito a seguire Lorenzo Sonego se la vedrà con il cileno Nicolas Jarry.