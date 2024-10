Sport.quotidiano.net - Boxe: l’atleta di Croce combatterà a Ferrara nei primi mesi del 2025 per la corona italiana. Licata supera Zito: ora il tricolore

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Antonioha battuto ai punti Luigi Francesconel match più complicato del suo percorso da professionista, diventando lo sfidante ufficiale per il prossimo titolo italiano dei pesi welter. È stato un incontro durissimo per il pugile ferrarese, sotto ogni punto di vista. Fisico e tecnico, considerando che l’avversario ha attaccato senza soluzione di continuità mettendo a dura prova la resistenza deldi, che non è stato a guardare, mettendo a segno colpi pesanti soprattutto nella seconda parte del match. Per motivi di ordine pubblico legati all’emergenza maltempo che ha coinvolto Bologna nell’ultima settimana poi la riunione è stata spostata all’Unipol Arena di Casalecchio.