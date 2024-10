Terzotemponapoli.com - Aspettando Milan-Napoli con Walter Novellino

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ex allenatore del(stagione 1999-2000)-da giocatore vinse con illo scudetto del 1979- è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Ilora inizia un altro campionato, ma Conte ha già fatto benissimo contro le piccole e credetemi non è facile. La squadra partenopea può provare ad andare in fuga, ma al di là di tutto è bello vedere una squadra presente, che sta sul pezzo e che ha un grande capitano che suona la carica. Conte non avrà bisogno di preparare le gare contro, Atalanta e Inter La squadra c’è ed è unita, è salita sul treno e non vuole più scendere”., l’impressione è che “E poi ilmi sembra a posto anche fisicamente e mentalmente.