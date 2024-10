Volley femminile, Conegliano inarrestabile in Serie A1. Scandicci crolla a Busto, Antropova non basta (Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la quarta giornata della Serie A1 di Volley femminile. Conegliano prosegue la sua marcia trionfale, surclassando Bergamo con un perentorio 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le Campionesse d’Italia e d’Europa hanno così infilato la quinta vittoria consecutiva, restano l’unica squadra imbattuta del campionato e si confermano saldamente al comando della classifica generale a punteggio pieno. A mettersi maggiormente in luce sono state la schiacciatrice Gabi (14 punti) e l’opposto Isabelle Haak (11) che si è alternata con la giovane Merit Adigwe (8) sotto la regia di Joanna Wolosz, spazio anche ai martelli Zhu Ting (6) e Martyna Lukasik (5), 5 punti per la centrale Cristina Chirichella. Oasport.it - Volley femminile, Conegliano inarrestabile in Serie A1. Scandicci crolla a Busto, Antropova non basta Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la quarta giornata dellaA1 diprosegue la sua marcia trionfale, surclassando Bergamo con un perentorio 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le Campionesse d’Italia e d’Europa hanno così infilato la quinta vittoria consecutiva, restano l’unica squadra imbattuta del campionato e si confermano saldamente al comando della classifica generale a punteggio pieno. A mettersi maggiormente in luce sono state la schiacciatrice Gabi (14 punti) e l’opposto Isabelle Haak (11) che si è alternata con la giovane Merit Adigwe (8) sotto la regia di Joanna Wolosz, spazio anche ai martelli Zhu Ting (6) e Martyna Lukasik (5), 5 punti per la centrale Cristina Chirichella.

