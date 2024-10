Venom – The Last Dance: non solo Knull, ecco gli altri simbionti nel film (Di domenica 27 ottobre 2024) Per la prima volta, Venom – The Last Dance ha portato in live-action una pletora di simbionti direttamente dai fumetti. Essendo stato presentato come l’ultimo film di Venom con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, si può dire che la Sony Pictures non ha usato mezzi termini nell’avventura di questo duo in viaggio. Tuttavia, anche se questo è l’ultimo della trilogia, Hardy ha parlato di unirsi allo Spider-Man di Tom Holland nel MCU e il nuovo cattivo Knull potrebbe potenzialmente unire i due. Prima della drammatica scena post-credits di Venom 3, nell’atto finale del film si svolge un’epica battaglia che dà vita a una serie di simbionti. Venom – The Last Dance: tutti i simbionti del film Nell’azione culminante di Venom: The Last Dance, numerosi simbionti sono stati liberati per aiutare Eddie Brock e Venom nella loro battaglia contro gli Xenofagi di Knull. Nerdpool.it - Venom – The Last Dance: non solo Knull, ecco gli altri simbionti nel film Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Per la prima volta,– Theha portato in live-action una pletora didirettamente dai fumetti. Essendo stato presentato come l’ultimodicon Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, si può dire che la Sony Pictures non ha usato mezzi termini nell’avventura di questo duo in viaggio. Tuttavia, anche se questo è l’ultimo della trilogia, Hardy ha parlato di unirsi allo Spider-Man di Tom Holland nel MCU e il nuovo cattivopotrebbe potenzialmente unire i due. Prima della drammatica scena post-credits di3, nell’atto finale delsi svolge un’epica battaglia che dà vita a una serie di– The: tutti idelNell’azione culminante di: The, numerosisono stati liberati per aiutare Eddie Brock enella loro battaglia contro gli Xenofagi di

