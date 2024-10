TNA: Il sogno di Joe Hendry spezzato da JBL, Nic Nemeth si conferma campione mondiale a BFG (Di domenica 27 ottobre 2024) Uno dei match più attesi dell’edizione di quest’anno di Bound For Glory era sicuramente quello tra Nic Nemeth, conosciuto come Dolph Ziggler nel passato in WWE, e Joe Hendry, atleta ormai conosciuto globalmente e in grande ascesa dopo essere apparso diverse volte ad NXT. Quella di stanotte è stata la grande occasione per Hendry, dopo mesi a caccia del colpo grosso e il britannico prima del match ha ricevuto un grande incoraggiamento da Ace Steel, che da qualche mese lo ha preso sotto la sua ala. A completare il match Frankie Kazarian come arbitro speciale, una situazione particolare visto che Kaz è anche stato il vincitore del “Call Your Shot” con la possibilità di incassare la sua shot titolata in ogni momento. Zonawrestling.net - TNA: Il sogno di Joe Hendry spezzato da JBL, Nic Nemeth si conferma campione mondiale a BFG Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Uno dei match più attesi dell’edizione di quest’anno di Bound For Glory era sicuramente quello tra Nic, conosciuto come Dolph Ziggler nel passato in WWE, e Joe, atleta ormai conosciuto globalmente e in grande ascesa dopo essere apparso diverse volte ad NXT. Quella di stanotte è stata la grande occasione per, dopo mesi a caccia del colpo grosso e il britannico prima del match ha ricevuto un grande incoraggiamento da Ace Steel, che da qualche mese lo ha preso sotto la sua ala. A completare il match Frankie Kazarian come arbitro speciale, una situazione particolare visto che Kaz è anche stato il vincitore del “Call Your Shot” con la possibilità di incassare la sua shot titolata in ogni momento.

