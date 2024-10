Lanazione.it - Salvini, il popolo cambia. E il rapporto è diverso

(Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 – C’era il rischio che diventasse la nostra Capitol Hill, la manifestazione leghista convocata il 18 ottobre a Palermo, dove Matteoè impegnato nel processo Open Arms a suo carico. Per fortuna non è stato così. L’epoca delle passioni tristi placa anche i rivoltosi, quelli veri e gli aspiranti; soprattutto quando mancano le motivazioni e gli incentivi. A parte i parlamentari precettati, ilnon c’era, a Palermo, forse più preoccupato dall’interpretazione autentica della legge di bilancio che non dalle proteste per i dubbi (quelli sì, legittimi) sulle decisioni della magistratura su. La capacità di movimentare spirito e consenso degli italiani del ministro dei Trasporti non è più la stessa, senz’altro, di quella dell’ex ministro dell’Interno. Sono la stessa persona, ma cinque anni di distanza hanno trasformato il suocon il