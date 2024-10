Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, il Napoli trema: l’annuncio spiazza De Laurentiis

(Di domenica 27 ottobre 2024) La questionepreoccupa i tifosi partenopei, il giornalista puntualizza il peso che potrebbe avere perdere un calciatore del suo calibro La paura di perdere Khvichatskhelia serpreggia tra le file azzurre, e sarebbe davvero un duro colpo per la squadra di Antonio Conte che persegue l’obiettivo scudetto. A pro di ciò si è espresso l’editorialista Antonio Corbo che, all’indomani del match vinto dalper 1-0 sul Lecce, ha commentato l’importanza del georgiano nella rosa azzurra. Paura, per ildinessuna novità Paura, per ildinessuna novità (AnsaFoto) Spazio.itHa spiegato il giornalista: “Delicata la vertenza. Ildeve chiuderla subito o rinviarla. Di tutto e tutti può fare a meno il, tranne del più sereno e convinto fantasista. Dee Conte devono capire. Ilsi sta giocando lo scudetto.