Referendum sugli orsi, seggi aperti fino alle 20 (Di domenica 27 ottobre 2024) seggi aperti dalle 8 di questa mattina (resteranno operativi fino alle 20) in Val di Sole per il primo Referendum dei cittadini chiamati ad esprimersi sulla presenza di orsi e lupi sul proprio territorio.Si vota in tutti i comuni della valle (Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro Trentotoday.it - Referendum sugli orsi, seggi aperti fino alle 20 Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)8 di questa mattina (resteranno operativi20) in Val di Sole per il primodei cittadini chiamati ad esprimersi sulla presenza die lupi sul proprio territorio.Si vota in tutti i comuni della v(Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro

