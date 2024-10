Sport.quotidiano.net - Qui Vero Volley. Coach Eccheli vuole una svolta: "Partita delicata, siamo fiduciosi»

(Di domenica 27 ottobre 2024) In casasi guarda con la giusta pressione e la giusta fiducia a una gara molto importante anche per i brianzoli, che dopo il faticoso successo in trasferta a Grottazzolina all’esordio non hanno più fatto punti e sono dietro la Valsa Group. Con qualche speranza in più, però, dettata dal fatto che la rosa sta pian piano prendendo la forma decisa nel mercato estivo: "È unamolto, vista la nostra attuale situazione – le parole delvice-campione d’Italia, Massimo(in foto) –, ma tutti noi stiamo lavorando con grande impegno per risollevarci. Sappiamo che i risultati non arriveranno immediatamente, maanche consapevoli che, nonostante le tre sconfitte, ci sono stati molti aspetti positivi da cui ripartire.