Presa la banda del "terrore" della metro lilla a Milano: chi sono i cinque nordafricani fermati

Agivano in branco e con violenza. Individuavano la loro vittima sulla linea M5 della metropolitana, la seguivano aspettando il momento giusto per colpire e dopo averla circondata le rubavano cellulari e collane. Nella giornata di ieri la Polizia ha finalmente smantellato quella che in molti a Milano avevano imparato a conoscere - e a temere come la banda del metro lilla. La questura alle prime luci dell'alba ha infatti eseguito per conto della Procura della Repubblica un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 4 ragazzi, tutti di età comPresa tra i 18 e i 21 anni. Un quinto componente della gang è finito invece agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori i giovani sarebbero responsabili di rapina pluriaggravata in concorso, tentata rapina pluriaggravata in concorso, lesioni aggravate in concorso e furto aggravato.

