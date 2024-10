Ilgiorno.it - Omaggio al principe del tessile. Una mostra sul tartan bustocco

(Di domenica 27 ottobre 2024) Non solo scozzese il, anche. È quanto permette di scoprire ladal titolo “. Se lo scozzese parla”, a cura di Erika Montedoro e Luigi Giavini, ospitata al Museo del, lo spazio museale inaugurato il 26 ottobre 1997. L’esposizione che completa il programma dell’ “Ottobre del2024” propone campionari e quaderni di tessitura, riviste e tessuti che vede protagonista ildi cotone, prodotto tipico delle storiche aziende del territorio e rivisitazione del tradizionale tessuto di origini scozzesi. Molte le manifatture locali che nel corso del XX secolo vedevano itra i propri prodotti di punta, in particolare flanelle e tessuti per camiceria. Un tessuto che si distingue per l’ armatura diagonale e per i colori diversi usati per l’intreccio, sia per la trama che per l’ordito.