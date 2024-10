MOVIOLA – Inter-Juventus altro rigore | Kalulu fa fallo su Dumfries

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unepisodio dain ua partita ricca di spettacolo con cinque gol in trentasette minuti., il derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A 2024/2025, è uno show di gesti tecnici e di fragilità difensive. Sono due i rigori concessi dall’arbitro Guida contro la. Prima per un tocco di Danilo su Thuram. Ora per un calcio disu. Sugli sviluppi di un cross,anticipache commettesull’avversario in area. Lachiede undi mano precedente dell’esterno, ma il tocco avviene dopo il calcio involontario del difensore bianconero sulla coscia del difensore nerazzurro. Guida concede ile il Var conferma la decisione del direttore di gara. Dagli undici metri si è presentato ancora Zielinski: l’esito è uguale. Doppietta per il polacco dagli undici metri.