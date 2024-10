Macchina nel fiume, muore giovanissima: “Abbiamo perso una figlia” (Di domenica 27 ottobre 2024) Un drammatico incidente ha sconvolto la comunità di Villeneuve oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre, quando Claire Vanin, una giovane di 24 anni originaria di Introd, ha perso la vita dopo che la sua auto è finita nel torrente Savara. L’allarme è stato dato intorno alle 15 da una passante che ha notato il veicolo capovolto nel letto del torrente e ha prontamente allertato i soccorsi. Angoscia della famiglia e prime ipotesi sull’incidente La famiglia di Claire aveva perso i contatti con lei dalla notte di sabato, dopo una serata trascorsa con amici. Il cellulare della giovane risultava irraggiungibile, aumentando la preoccupazione dei familiari che hanno iniziato a cercarla. Secondo i primi rilievi dei Carabinieri, Claire potrebbe aver perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e precipitando nel torrente. Thesocialpost.it - Macchina nel fiume, muore giovanissima: “Abbiamo perso una figlia” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un drammatico incidente ha sconvolto la comunità di Villeneuve oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre, quando Claire Vanin, una giovane di 24 anni originaria di Introd, hala vita dopo che la sua auto è finita nel torrente Savara. L’allarme è stato dato intorno alle 15 da una passante che ha notato il veicolo capovolto nel letto del torrente e ha prontamente allertato i soccorsi. Angoscia della famiglia e prime ipotesi sull’incidente La famiglia di Claire avevai contatti con lei dalla notte di sabato, dopo una serata trascorsa con amici. Il cellulare della giovane risultava irraggiungibile, aumentando la preoccupazione dei familiari che hanno iniziato a cercarla. Secondo i primi rilievi dei Carabinieri, Claire potrebbe averil controllo del veicolo, uscendo di strada e precipitando nel torrente.

