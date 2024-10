Letizia di Spagna rispolvera il cappotto pied de poule, Leonor splende con il look country (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo i Premi “Principessa delle Asturie”, Re Felipe, Letizia di Spagna, Leonor e Sofia sono stati in visita a Sotres, dove la famiglia al completo si è mostrata in look informali, ma sempre con uno stile che lascia il segno. Per quest’autunno, Letizia di Spagna ha optato per un look in pieno stile working girl, rispolverando un grande classico, ovvero il cappotto pied de poule. Il risultato finale? Un abbinamento di certo sobrio, anche in linea con quello sfoggiato da Leonor, la Principessa delle Asturie, più sulle corde country. La Regina Letizia rispolvera il cappotto pied de poule Abbiamo già visto la Regina Letizia con il cappotto pied de poule, uno dei grandi classici del suo guardaroba, un vero e proprio capo basic per l’autunno. Dilei.it - Letizia di Spagna rispolvera il cappotto pied de poule, Leonor splende con il look country Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo i Premi “Principessa delle Asturie”, Re Felipe,die Sofia sono stati in visita a Sotres, dove la famiglia al completo si è mostrata ininformali, ma sempre con uno stile che lascia il segno. Per quest’autunno,diha optato per unin pieno stile working girl,ndo un grande classico, ovvero ilde. Il risultato finale? Un abbinamento di certo sobrio, anche in linea con quello sfoggiato da, la Principessa delle Asturie, più sulle corde. La ReginaildeAbbiamo già visto la Reginacon ilde, uno dei grandi classici del suo guardaroba, un vero e proprio capo basic per l’autunno.

