Lanazione.it - L’edilizia popolare. Un quadro immutato. Quasi metà è inagibile. Nuove strutture cercasi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Da quattro anni a questa parte i numeri effettivi per quel che riguarda gli edifici Erp, ovvero edilizia, non sono particolarmente mutati nella nostra provincia. La certificazione arriva nei meandri della presentazione del 13° rapporto "Abitare in Toscana" che affronta anche questo argomento, sempre particolarmente delicato e discusso visto che ci sono di mezzo situazioni familiari complesse unitamente a questioni economiche sempre più stringenti legate all’andamento, tutt’altro che entusiasmante, del mercato del lavoro anche nella nostra area metropolitana. Pertanto nel rapporto scopriamo che, a fronte di 5865 edifici Erp in Toscana, nella nostra provincia ce ne sono 288 con un calo dell’1,7% dal 2019 quando erano 293.