Lanazione.it - La prima del Verdi. Applausi e spettacolo fra eleganza e vip. Successo "Chénier"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Con una grandiosa prémiere dell’Andreadi Umberto Giordano il Teatroha inaugurato venerdì sera la Stagione artistica che per tradizione inizia proprio con quella operistica. L’inno d’Italia, suonato dall’Orchestra Filarmonia Veneta con il pisano Francesco Pasqualetti sul podio (poi impegnati in oltre due ore di Andrea), ha solennemente dato inizio alla serata e alle emozioni che fino all’ultimo si sono susseguite. Pienone da prémiere in platea e nei palchi, con il Palco Reale e l’intero teatro addobbati con piante, fiori e non solo; nuovi ed eleganti cornici e specchiere donate dalla rinomata bottega artigiana Padrevecchi adornano Foyer e Reale mentre tra le eleganti e più apprezzate novità introdotte nella serata inaugurale anche l’esperienza sensoriale con le essenze al cachemire nei profumatori donati da Erbario Toscano.