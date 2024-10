La beffa per le pensioni nel 2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) pensioni, c'è la beffa. E non parliamo del ritocchino di pochi euro delle minime, una delle misure più discusse dell'ultima manovra economica. Nel 2025 ci sarà una rivalutazione degli assegni inferiore alle attese. Secondo i dati Istat sulla base dell'andamento dell'inflazione, l'aumento previsto Cataniatoday.it - La beffa per le pensioni nel 2025 Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024), c'è la. E non parliamo del ritocchino di pochi euro delle minime, una delle misure più discusse dell'ultima manovra economica. Nelci sarà una rivalutazione degli assegni inferiore alle attese. Secondo i dati Istat sulla base dell'andamento dell'inflazione, l'aumento previsto

