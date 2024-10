Israele camion si schianta su una fermata di autobus | decine di feriti L’autista voleva aggredire i soccorritori è stato neutralizzato

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unsi èto su unadia pochi metri dalla base della Idf di Glilot, poco lontano da Tel Aviv. Almeno venti i, di cui 4 in pericolo di vita. La polizia afferma checolpito e «» da civili armati nella zona. Un testimone oculare, Asaf Hujah, ha raccontato ad Haaretz di avere visto la vettura sfrecciare verso la. «Ho visto un mucchio di persone schiacciate sotto il; è stata una scena difficile e ho chiamato immediatamente la polizia», ha spiegato., secondo il suo racconto, sembrava ferito. Alcuni passanti si sono avvicinati per capire le sue condizioni ma vedendo che lui stava per aggredirli hanno aperto il fuoco, uccidendolo.celebra oggi una seconda giornata di lutto nazionale per ricordare i morti uccisi da Hamas nel massacro del 7 ottobre dell’anno scorso.