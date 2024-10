Inter-news.it - Inter-Juventus 4-4, pagelle: de Vrij dannoso 4.5! Zielinski da 7

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’pareggia contro lacon il risultato di 4-4. Stefan Defa malissimo nel primo tempo ed è da 4.5, Piotrgioca ad alti livelli e merita il 7. Ledel match. YANN SOMMER 5.5 – Forse poteva uscire sul cross di Conceicao, però è veramente vicino il calciatore. Sul secondo gol di Yildiz si fa passare la palla sotto le braccia, male male.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6 – Il taglio in verticale sul primo gol dell’ricorda quelli che faceva lo scorso anno. Molto più attento rispetto al solito, sta tornando ai livelli che ci aspettiamo da lui. – dal 63? YANN BISSECK 5 – Lo si vede passare in area come un vagabondo, guarda il pallone ma nonviene mai. Incomprensibile la sua prestazione, non aiuta Dumfries con Yildiz e se ne esce nel peggiore dei modi. STEFAN DE4.5 – Colpevole su entrambi i gol.