Gaeta.it - Halloween in Irlanda: tradizioni celtiche e lasciti culturali nel cuore della festa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La celebrazione diinrappresenta un viaggio affascinante attraverso secoli di storia e. Questa, riconosciuta a livello mondiale, ha radici profonde nella cultura irlandese, influenzando in modo significativo le usanze e le celebrazioni moderne. Esploriamo come le antiche credenze e le pratiche storiche abbiano plasmato quella che oggi conosciamo come, con particolare attenzione ai rituali e alleche continuano a vivere. Le origini di: samhain, laceltica Uno sguardo indietro nella storia rivela cheinha origine nellaceltica di Samhain, celebrata il 31 ottobre. Secondo la Dottoressa Kelly Fitzgerald, esperta di studi celtici presso l’University College di Dublino, Samhain era considerata lapiù importante del calendario celtico.