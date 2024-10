Cina: porcellana “cantante” nella “capitale della porcellana” (Di domenica 27 ottobre 2024) Jingdezhen, 27 ott – (Xinhua) – Jingdezhen, una citta’ conosciuta come la famosa “capitale della porcellana” nella provincia cinese orientale del Jiangxi, nella Cina orientale, e’ da tempo associata alla creazione di ceramiche di qualita’. Cio’ che e’ ancora piu’ affasCinante e’ che la porcellana di questa regione puo’ anche diventare strumenti musicali. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: porcellana “cantante” nella “capitale della porcellana” Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Jingdezhen, 27 ott – (Xinhua) – Jingdezhen, una citta’ conosciuta come la famosa “provincia cinese orientale del Jiangxi,orientale, e’ da tempo associata alla creazione di ceramiche di qualita’. Cio’ che e’ ancora piu’ affasnte e’ che ladi questa regione puo’ anche diventare strumenti musicali. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina: artista della ceramica spagnolo costruisce carriera e sogni a Jingdezhen - Jingdezhen, 26 ott - (Xinhua) - Jingdezhen, la famosa "Capitale della ceramica," attira amanti della porcellana da tutto il mondo. Tre anni fa, l'artista ... (romadailynews.it)

Cina: “capitale della porcellana” ospita fiera internazionale ceramica - Nanchang, 18 ott - (Xinhua) - La China Jingdezhen International Ceramic Expo 2024 ha preso il via oggi a Jingdezhen, rinomata in tutto il mondo come ... (romadailynews.it)

Cina, fuga di capitali. Fine del dollaro? Al contrario - Facciamo a meno del dollaro. Facciamone a meno, nel commercio internazionale, negli investimenti, nelle riserve delle banche centrali. Questo è uno dei temi che viene discusso al vertice dei ... (video.corriere.it)

Ecco come la Cina vuole eccitare il mercato dei capitali - Il recente annuncio della Banca Centrale Cinese (PBOC) di un nuovo strumento di swap del valore iniziale di 500 miliardi di yuan (circa 70 miliardi di dollari) rappresenta una mossa decisiva per ... (startmag.it)