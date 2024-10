Superguidatv.it - Benji & Fede sono tornati: “Rewind, un album per riunirci. Sanremo? Oggi siamo pronti” – Intervista

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il duo poptorna sulle scene musicali italiane con l’, disponibile da, venerdì 25 ottobre 2024. La release disegna non solo la reunion artistica del duo, ma anche l’inizio di un nuovo percorso musicale e personale. Dopo anni di separazione e progetti individuali,hanno ritrovato la loro sintonia ea emozionare nuovamente i fan, raccontando con la loro musica un’amicizia che si è evoluta e rafforzata nel tempo. In occasione del lancio, i due artisti hanno incontrato la stampa nella sede della Warner Music Italia a Milano, dove hanno condiviso aneddoti e riflessioni sulla loro nuova avventura, culminante con il live all’Unipol Forum di Assago, a Milano, già sold-out per l’11 novembre.