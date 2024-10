Adani su Mancini: «L’Arabia Saudita ha i soldi ma non ha cultura calcistica. Cosa si aspettava?» (Di domenica 27 ottobre 2024) Roberto Mancini ha terminato la sua avventura da c.t. delL’Arabia Saudita, non senza polemiche (soprattutto italiane). Daniele Adani, nel suo salottino di Viva el Futbol accompagnato da Ventola e Cassano, ne ha commentato le recenti scelte da suo buon amico in maniera più o meno oggettiva, considerando anche lo status attuale dell’ex tecnico della Nazionale e lo stipendio che ha percepito da allenatore della nazionale araba. Di seguito quanto dichiarato dall’ex giocatore dell’Inter, ora noto comunicatore e opinionista: «Prima di tutto, avrebbe avuto il tempo di qualificarsi ai Mondiali. Secondo, L’Arabia Saudita è un Paese con una grandissima passione per il calcio, ma con una cultura calcistica limitata. Anche Gallardo ha incontrato difficoltà lì, questo significa che diventa difficile analizzare il contesto. Ilnapolista.it - Adani su Mancini: «L’Arabia Saudita ha i soldi ma non ha cultura calcistica. Cosa si aspettava?» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Robertoha terminato la sua avventura da c.t. del, non senza polemiche (soprattutto italiane). Daniele, nel suo salottino di Viva el Futbol accompagnato da Ventola e Cassano, ne ha commentato le recenti scelte da suo buon amico in maniera più o meno oggettiva, considerando anche lo status attuale dell’ex tecnico della Nazionale e lo stipendio che ha percepito da allenatore della nazionale araba. Di seguito quanto dichiarato dall’ex giocatore dell’Inter, ora noto comunicatore e opinionista: «Prima di tutto, avrebbe avuto il tempo di qualificarsi ai Mondiali. Secondo,è un Paese con una grandissima passione per il calcio, ma con unalimitata. Anche Gallardo ha incontrato difficoltà lì, questo significa che diventa difficile analizzare il contesto.

