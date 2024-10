Verso le elezioni regionali, nuovo incontro di Zappaterra e Bassi coi cittadini (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue la corsa Verso le elezioni dei candidati Pd. Lunedì 28, alle 20.45, si terrà infatti un incontro pubblico nella sede del Circolo Pd di Jolanda di Savoia alla presenza di Marcella Zappaterra ed Enrico Bassi.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDurante la serata, verranno Ferraratoday.it - Verso le elezioni regionali, nuovo incontro di Zappaterra e Bassi coi cittadini Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue la corsaledei candidati Pd. Lunedì 28, alle 20.45, si terrà infatti unpubblico nella sede del Circolo Pd di Jolanda di Savoia alla presenza di Marcellaed Enrico.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDurante la serata, verranno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Usa 2024 - la modella Stacey Williams accusa Trump di molestie. “Gioco perverso con Epstein” - Roma, 24 ottobre 2024 – Mentre mancano dodici giorni alle elezioni Usa 2024, il candidato repubblicano ed ex presidente Donald Trump si trova al centro di una nuova bufera: l'ex modella Stacey Williams lo ha accusato di averla palpeggiata e ... (Quotidiano.net)

Verso le elezioni - in programma due appuntamenti sul territorio con Bergamini (Lega) - "Tornare a una manutenzione idraulica che preveda la pulizia e il dragaggio degli alvei di fiumi e torrenti, per evitare nuove alluvioni, e inoltre potenziare una medicina territoriale, che sia davvero vicina al cittadino, sono i nostri primi ... (Ferraratoday.it)

Elezioni in Liguria : verso la chiusura della campagna elettorale con il sostegno dei leader nazionali - Le elezioni in Liguria si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre e i cittadini dovranno votare per scegliere il prossimo Presidente della giunta regionale e i membri del Consiglio regionale. I candidati principali sono quelli schierati dalla ... (Ildifforme.it)

Verso le elezioni regionali - Carlo Ottone : “Rappresentare Terni mi riempie di responsabilità” - Carlo Ottone, 56 anni, imprenditore e manager, fondatore e direttore del Mich, uno degli incubatori di imprese e start up più importante dell’Italia centrale, ex assessore provinciale (alla cultura e allo sviluppo economico) e già presidente di ... (Ternitoday.it)