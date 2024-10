Telco Soluzioni Digitali: è scontro: "Manca il cinquanta per cento della retribuzione del personale" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Mancanza del 50 per cento della retribuzione mensile per il personale di Telco Soluzioni Digitali, già alle prese con un difficile contesto". Astensione dal lavoro nella giornata di ieri per i 50 dipendenti della sede a Belvedere di Colle di Val d’Elsa, nel quadro di uno sciopero di carattere regionale per una realtà che annovera in Toscana oltre 400 addetti nel settore della riparazione e dello sviluppo delle infrastrutture in rete. "La protesta andrà avanti fin quando le maestranze non avranno per intero i soldi dello stipendio – afferma il segretario generale di Slc Cgil Siena, Samuele Bernardini – dopo che l’azienda ha comunicato la volontà di effettuare i pagamenti in due tranche, anziché in un’unica soluzione come avviene sempre al giorno 20 di ogni mese. Lanazione.it - Telco Soluzioni Digitali: è scontro: "Manca il cinquanta per cento della retribuzione del personale" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "nza del 50 permensile per ildi, già alle prese con un difficile contesto". Astensione dal lavoro nella giornata di ieri per i 50 dipendentisede a Belvedere di Colle di Val d’Elsa, nel quadro di uno sciopero di carattere regionale per una realtà che annovera in Toscana oltre 400 addetti nel settoreriparazione e dello sviluppo delle infrastrutture in rete. "La protesta andrà avanti fin quando le maestranze non avranno per intero i soldi dello stipendio – afferma il segretario generale di Slc Cgil Siena, Samuele Bernardini – dopo che l’azienda ha comunicato la volontà di effettuare i pagamenti in due tranche, anziché in un’unica soluzione come avviene sempre al giorno 20 di ogni mese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aziende in crisi, fine pena mai. Sciopero alla Telco: in 600 a rischio - Campi Bisenzio (Firenze), 26 ottobre 2024 – Un’altra crisi si abbatte sul mondo del lavoro nella Piana fiorentina. In particolare a Campi Bisenzio anche se si tratta di una realtà, la Telco Soluzioni ... (lanazione.it)

Presidio alla Telco di via Fratelli Rosselli - CAMPI BISENZIO - In sciopero oggi con un presidio davanti all’azienda gli 80 lavoratori della Telco di via Fratelli Rosselli. Si tratta di una azienda del ... (piananotizie.it)

SIM M2M: la soluzione affidabile e scalabile per il tracking dei mezzi di trasporto - In un’epoca in cui la digitalizzazione e la connettività sono sempre più diffuse, le SIM M2M (acronimo di Machine to Machine), ovvero speciali SIM card progettate per facilitare la comunicazione diret ... (uominietrasporti.it)

Serie A, siglato l’accordo con Iliad come Innovation & Technology Partner - Iliad sponsor Serie A – La telco a supporto di VAR e GLT Fin dal suo arrivo in ... difficile compito dobbiamo continuare a investire costantemente in innovazione e soluzioni tecnologiche intelligenti. (calcioefinanza.it)