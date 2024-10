Sono sempre di più i brand che scommettono sull'alternativa vegetale o sintetica della pelle tradizionale. Come riconoscerla e perché sceglierla (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel corso degli ultimi anni al sostantivo ‘shopping‘ è stato spesso affiancato l’aggettivo ‘consapevole‘. Si sta infatti lentamente formando una certa coscienza collettiva, che ha a che fare sia con quanto si compra, sia con la qualità dei propri acquisti. Un’attenzione necessaria per rendere il guardaroba più sostenibile e meno dannoso per l’ambiente. Un impegno che deve cominciare dalla conoscenza dei materiali dell’universo green, Come ad esempio la pelle vegana. Iodonna.it - Sono sempre di più i brand che scommettono sull'alternativa vegetale o sintetica della pelle tradizionale. Come riconoscerla e perché sceglierla Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel corso degli ultimi anni al sostantivo ‘shopping‘ è stato spesso affiancato l’aggettivo ‘consapevole‘. Si sta infatti lentamente formando una certa coscienza collettiva, che ha a che fare sia con quanto si compra, sia con la qualità dei propri acquisti. Un’attenzione necessaria per rendere il guardaroba più sostenibile e meno dannoso per l’ambiente. Un impegno che deve cominciare dalla conoscenza dei materiali dell’universo green,ad esempio lavegana.

