Omicidio di Nova Milanese l’assassino trasferito nel reparto psichiatrico del San Gerardo

(Di sabato 26 ottobre 2024)(Monza e Brianza) – Sarebbe una condizione psicologica molto delicata, ai limiti del critico, quella che sta vivendo in queste ore, Giuseppe Caputo, il 62enne arrestato dai carabinieri della compagnia di Desio per l’della cognata Giovanna Chinnici, a seguito dell’ennesimo dissidio con la figlia 28enne della stessa. Col passare dei giorni, dopo la tragica aggressione di mercoledì, starebbe elaborando quando successo e le possibili conseguenze, iniziando a pagarle. Per questo, per lui è stato deciso il trasferimento neldel Sandi Monza. Sempre strettamente sorvegliato, con la duplice accusa dell’della cognata 63enne e il tentatodella nipote. Alle quali si è aggiunta anche quella di stalking per le continue “scaramucce” nel condominio di via Magellano.