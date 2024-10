Madre Terra – A Ecomondo Amministrazioni locali e best practice (Di sabato 26 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’8 novembre a Ecomondo, a Rimini, si terrà un incontro su “Amministrazioni locali, transizione energetica ed EcoDigital: best practice e opportunità”. L’iniziativa è promosso da Fondazione UniVerde con Noto Sondaggi e main partner Renexia., L’appuntamento è per l’8 novembre, alle 10.30, stand Almaviva (Padiglione B7) e diretta su Radio Radicale. Event partner: New Energy. Partners: Almaviva, Rete dei Comuni Sostenibili, Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030. (ITALPRESS). abr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Madre Terra – A Ecomondo Amministrazioni locali e best practice Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’8 novembre a, a Rimini, si terrà un incontro su “, transizione energetica ed EcoDigital:e opportunità”. L’iniziativa è promosso da Fondazione UniVerde con Noto Sondaggi e main partner Renexia., L’appuntamento è per l’8 novembre, alle 10.30, stand Almaviva (Padiglione B7) e diretta su Radio Radicale. Event partner: New Energy. Partners: Almaviva, Rete dei Comuni Sostenibili, Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030. (ITALPRESS). abr/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

