L’ultimo libro di Gasparri e il premio a Torino

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un viaggio lungo 220 anni, da Poggio di Bretta fino al Cremlino. Un viaggio nella Storia, quella con la maiuscola, e tra altre tantissime e tante storie. Con una particolarità: a farlo, il viaggio, è un violoncello, il cui racconto prende vita e forma nel“L’amante in Si bemolle”, scritto da Gianluigi: è il quindicesimo romanzo del giornalista che per anni, alla guida del Resto del Carlino, ha raccontato Ascoli con la sua graffiante ironia e dalla redazione di via Vidacilio con la forza dirompente delle sue inchieste. Chi l’ha amato in quegli anni, in cui per il Carlino è stato anche inviato e per la rivista “Bell’Italia” un delizioso narratore, non può perdersi la nuova tappa del suo percorso da scrittore che oggi, alle 16.30, lo porterà sul palco del teatro San Giuseppe diper ricevere ilnazionale “Arte città amica”.