Lo sport management come motore per lo sviluppo territoriale | in palio 13 borse di studio

Sono stati presentati sabato 26 ottobre nella sede di Confindustria Bergamo i risultati della prima edizione del corso di perfezionamento sportour, incentrato sul management dello sport e della sua relazione con le imprese e il territorio per lo sviluppo di ecosistemi territoriali sostenibili, proposto da SdM – Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Bergamo, su iniziativa di Giovanni Fassi, A.D. di Fassi Gru SpA, in collaborazione con Confindustria Bergamo, Servizi Confindustria Bergamo e il CUS – Centro Universitario sportivo. L'obiettivo è di fornire nuove competenze trasversali e interdisciplinari sul management degli eventi e dello sport per lo sviluppo di sinergie con gli abitanti, le imprese e le istituzioni del territorio in prospettiva sostenibile.

