Notizie.com - Lady Diana e l’orgasmo cinematografico più famoso della storia: la reazione inaspettata

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di sabato 26 ottobre 2024)più(di Meg Ryan in Harry, ti presento sally): la sua. In occasione del 35esimo anniversario dell’uscita di “Harry, ti presento Sally“, una delle commedie romantiche più iconiche degli anni ’80, emergono aneddoti sorprendenti che legano il film alla figura indimenticabile di. La pellicola, diretta da Rob Reiner e scritta da Nora Ephron, ha segnato un’epoca grazie anche a una scena divenuta leggendaria. Foto d’annataindimenticata– notizie.comDurante la prima del film nel 1989, Billy Crystal ha avuto l’onore di assistere alla proiezione accanto a nientemeno che la Principessa del Galles. Un evento memorabile per l’attore che ha condiviso questo momento speciale conD e Meg Ryan, co-protagonistapellicola.