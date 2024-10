La situazione nei territori a una settimana dall'alluvione (Di sabato 26 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYL’allerta meteo per domenica 27 ottobre resta arancione solo sulla costa ferrarese, migliora quindi la situazione meteo in Emilia-Romagna, gialla per rischio idraulico nelle aree di pianura, a causa del transito delle piene che Bolognatoday.it - La situazione nei territori a una settimana dall'alluvione Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYL’allerta meteo per domenica 27 ottobre resta arancione solo sulla costa ferrarese, migliora quindi lameteo in Emilia-Romagna, gialla per rischio idraulico nelle aree di pianura, a causa del transito delle piene che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo nel Nord Ovest Italiano : Situazione Variabile e Impredicibile per il Fine Settimana - Facebook WhatsApp Twitter La previsione meteorologica sul nord ovest italiano per il prossimo fine settimana è caratterizzata da un’alta incertezza. Secondo quanto riportato dall’ARPA Liguria, si prevede che una massa di aria fredda ... (Gaeta.it)

Emergenza meteo : allerta arancione in Lombardia e Veneto - situazione critica in Emilia-Romagna e Calabria - Facebook WhatsApp Twitter Oggi, 22 ottobre, diverse regioni italiane si trovano a dover affrontare gravi condizioni meteorologiche. Lo stato di allerta arancione è attivo in Lombardia, Veneto, e in alcune zone dell’Emilia-Romagna, mentre la ... (Gaeta.it)

Migliora la situazione dei fiumi - l'allerta meteo scende a livello "arancione" - Mentre per oggi viene confermata l'allerta rossa fino a mezzanotte, per domani, domenica 20 ottobre il livello d’allerta scenderà ad arancione sulla bassa collina e la pianura romagnola, sulla collina bolognese-ravennate, sulle aree collinari ... (Modenatoday.it)

Allerta meteo arancione a Napoli : incontro del Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare la situazione - Facebook WhatsApp Twitter Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha guidato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per affrontare le problematiche legate all’allerta meteo arancione che interessa i comuni dell’area metropolitana. In ... (Gaeta.it)