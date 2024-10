Israele: “Concluso attacco contro Iran. Pagherà caro prezzo se reagirà”. Tajani: “Italiani al sicuro” (VIDEO) (Di sabato 26 ottobre 2024) “Non abbiamo notizie in alcun modo di coinvolgimento dei nostri connazionali. Ho parlato stamane con la nostra ambasciatrice a Teheran, i nostri concittadini sono tutti in sicurezza e non ci sono vittime”. Così Antonio Tajani dopo gli attacchi di Israele all’Iran sferrati durante la notte. “Per le emergenze si può contattare la Sede al numero +989121035062 o l’Unità di Crisi al +39 0636225”, comunica, inoltre, su X il vicepremier e ministro degli Esteri. #Iran Seguiamo da vicino l’evoluzione della situazione. Ho parlato con Ambasciatrice a Teheran : @ItalyinIran è operativa e non sono segnalati problemi ai nostri connazionali.Per le emergenze si può contattare la Sede al numero +989121035062 o l’Unità di Crisi al +39 0636225. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 26 ottobre 2024) “Non abbiamo notizie in alcun modo di coinvolgimento dei nostri connazionali. Ho parlato stamane con la nostra ambasciatrice a Teheran, i nostri concittadini sono tutti in sicurezza e non ci sono vittime”. Così Antoniodopo gli attacchi diall’sferrati durante la notte. “Per le emergenze si può contattare la Sede al numero +989121035062 o l’Unità di Crisi al +39 0636225”, comunica, inoltre, su X il vicepremier e ministro degli Esteri. #Seguiamo da vicino l’evoluzione della situazione. Ho parlato con Ambasciatrice a Teheran : @Italyinè operativa e non sono segnalati problemi ai nostri connazionali.Per le emergenze si può contattare la Sede al numero +989121035062 o l’Unità di Crisi al +39 0636225.

