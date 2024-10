Inter-news.it - Inzaghi oggi presenta Inter-Juventus: conferenza stampa di vigilia

(Di sabato 26 ottobre 2024)sarà protagonistacon ladi: domani si gioca, match della nona giornata di Serie A 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare allaper la seconda volta in questa settimana: una rarità. Ma se martedì prima dello Young Boys in Champions League era “obbligatorio” per le regole UEFA, stavolta è per scelta. Questo perché c’è, il derby d’Italia, da sempre la gara più attesa. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la nona giornata, nella classicadi: appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 12.30, con-News.it che come di consueto seguirà l’evento dalle 12.