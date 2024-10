Il Napoli resta al comando del campionato: battuto di misura il Lecce al Maradona (Di sabato 26 ottobre 2024) Basta un gol del capitano Giovanni Di Lorenzo nella ripresa al Napoli per avere la meglio sul Lecce e mantenere la vetta della classifica di Serie A a tre giorni dal big match di San Siro contro il Milan. Gli azzurri non incontrano una giornata facile, così come a Empoli, ma riescono comunque a Napolitoday.it - Il Napoli resta al comando del campionato: battuto di misura il Lecce al Maradona Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Basta un gol del capitano Giovanni Di Lorenzo nella ripresa alper avere la meglio sule mantenere la vetta della classifica di Serie A a tre giorni dal big match di San Siro contro il Milan. Gli azzurri non incontrano una giornata facile, così come a Empoli, ma riescono comunque a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce 1-0 - Di Lorenzo firma la quarta vittoria di fila - Napoli, 26 ottobre 2024 - Ancora una volta, e non è esattamente la prima, l'impressione che che il Napoli potesse sbloccare la contesa solo con un piazzato è stata forte. E in effetti, dopo una strenua resistenza, il Lecce cade dagli sviluppi di ... (Sport.quotidiano.net)

Pagelle Napoli Lecce - TOP e FLOP del match di Serie A - I top e flop ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Napoli Lecce I TOP e i FLOP del match valido per l’attuale giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Napoli Lecce. I TOP Nel Napoli ... (Calcionews24.com)

Moviola Napoli Lecce - l’episodio arbitrale chiave del match - Moviola Napoli Lecce, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli-Lecce, valido per la giornata numero 9ª del campionato di Serie ... (Calcionews24.com)

Napoli-Lecce - rigore non dato su Politano - per Marelli il contatto di Banda è negligente - Il Napoli batte il Lecce con un rete del capitano Di Lorenzo, ma nel corso della gara ci sono state grandi proteste del Napoli per un mancato rigore concesso dall’arbitro Tremolada per un netto fallo di Banda che interviene in ritardo su Politano. ... (Ilnapolista.it)