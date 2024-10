Il marchio rientra alle gare, Miki Biasion ha curato la messa a punto della vettura. Lancia, il ritorno del mito: la Ypsilon Hf 4 si fa strada (Di sabato 26 ottobre 2024) Un mito che torna a tutto gas. La Lancia rientra nel mondo del rally con la Ypsilon Rally4 Hf (nella foto), i cui ordini – il prezzo è di 74.500 euro – si sono aperti ieri in tutto il mondo attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop. Qualche settimana fa è stato Carlos Tavares, ceo di Stellantis e pilota di esperienza, a mettere alla prova la Ypsilon Rally4 HF (motore 1.2 turbo a tre cilindri, 212 cavalli, 1.050 chili di peso) a Balocco, uno dei più famosi circuiti per lo sviluppo automobilismo e la messa a punto dei modelli ad alte prestazioni. "Il 2025 segnerà il ritorno di Lancia nel motorsport, con l’obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee" commenta Luca Napolitano, ceo di Lancia. "Con un mix di tradizione e innovazione, Lancia guarda al futuro con passione e ambizione. Sport.quotidiano.net - Il marchio rientra alle gare, Miki Biasion ha curato la messa a punto della vettura. Lancia, il ritorno del mito: la Ypsilon Hf 4 si fa strada Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Unche torna a tutto gas. Lanel mondo del rally con laRally4 Hf (nella foto), i cui ordini – il prezzo è di 74.500 euro – si sono aperti ieri in tutto il mondo attraverso lo Stellantis Motorsport Racing Shop. Qualche settimana fa è stato Carlos Tavares, ceo di Stellantis e pilota di esperienza, a mettere alla prova laRally4 HF (motore 1.2 turbo a tre cilindri, 212 cavalli, 1.050 chili di peso) a Balocco, uno dei più famosi circuiti per lo sviluppo automobilismo e ladei modelli ad alte prestazioni. "Il 2025 segnerà ildinel motorsport, con l’obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee" commenta Luca Napolitano, ceo di. "Con un mix di tradizione e innovazione,guarda al futuro con passione e ambizione.

