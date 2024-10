Gaeta.it - Gala di beneficenza a Milano: nuovi progetti solidali per l’Africa

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serata all’insegna della solidarietà ha avuto luogo ieri a, dove si è svolta la terza edizione della cena di raccolta fondi promossa dall’associazione To Get There. Fondata dal noto agente delle top model Piero Piazzi e dal suo collaboratore Massimo Leonardelli, l’associazione si è dedicata a sosteneredi sviluppo sostenibile e assistenza sanitaria in diverse nazioni africane. Tra gli ospiti d’onore, i neo sposi Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi, che hanno partecipato a questo importante evento al Palazzo Parigi, un elegante contesto milanese che ha reso la serata ancora più speciale. Una lotteria per la solidarietà: iin arrivo La cena di raccolta fondi ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori e una lotteria benefica che ha permesso di raccogliere ingenti somme per diverse iniziative umanitarie.