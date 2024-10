"FdI, crescita costante": l'ultima conferma dal sondaggio-Mannheiner, sinistra di sasso (Di sabato 26 ottobre 2024) "Lieve ma costante crescita di FdI": Renato Mannheimer, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha illustrato il sondaggio di Eumetra, che vede al primo posto il partito di Giorgia Meloni, oggi al 29,7%, su dello 0,1% rispetto alla settimana scorsa. Al secondo posto c'è il Pd di Elly Schlein, che sale dello 0,1 e si porta al 22,9%. A seguire ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte stabile all'11,3%. "Va bene nonostante i grandi conflitti interni", ha commentato il sondaggista riferendosi alla rottura tra il leader e il garante Beppe Grillo. Dopo i grillini, ci sono Forza Italia di Antonio Tajani al 9,2%, in crescita dello 0,1; e la Lega di Matteo Salvini all'8,7%, pure in crescita dello 0,1. Tutto il centrodestra, quindi, si mostra in ottima salute. Liberoquotidiano.it - "FdI, crescita costante": l'ultima conferma dal sondaggio-Mannheiner, sinistra di sasso Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Lieve madi FdI": Renato Mannheimer, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha illustrato ildi Eumetra, che vede al primo posto il partito di Giorgia Meloni, oggi al 29,7%, su dello 0,1% rispetto alla settimana scorsa. Al secondo posto c'è il Pd di Elly Schlein, che sale dello 0,1 e si porta al 22,9%. A seguire ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte stabile all'11,3%. "Va bene nonostante i grandi conflitti interni", ha commentato il sondaggista riferendosi alla rottura tra il leader e il garante Beppe Grillo. Dopo i grillini, ci sono Forza Italia di Antonio Tajani al 9,2%, indello 0,1; e la Lega di Matteo Salvini all'8,7%, pure indello 0,1. Tutto il centrodestra, quindi, si mostra in ottima salute.

