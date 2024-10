Oasport.it - F1, la FIA proporrà ai piloti delle nuove linee guida sui duelli entro il GP del Qatar

(Di sabato 26 ottobre 2024) I controversi episodi dell’ultimo weekend ad Austin (su tutti quelli con protagonisti i primi due del campionato Max Verstappen e Lando Norris) hanno alzato un polverone tra appassionati e addetti ai lavori, provocando una reazione a catena che ha portato la FIA alla decisione di aggiornare lesuiravvicinati in Formula Uno. Ieri, al termine della seconda sessione di prove libere in Messico, è andato in scena il consueto briefing della Federazione con idella massima categoria e a seguire si è svolta un’altra riunione della GPDA (Associazione deidei Gran Premi). “Durante l’incontro è emerso un impegno generale a continuare ad aggiornare lesugli standard di“, ha dichiarato ai media la FIA.