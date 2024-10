F1 GP Messico 2024 Leclerc | Non inizio ideale ma long run buono Sainz Abbiamo margine

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) “È stata una giornata complicata per quanto mi riguarda. Avrei dovuto saltare la FP1, dato che pensavamo di recuperare nella FP2 per i trenta minuti supplementari. Sfortunatamente nonavuto quest’opportunità a causa della bandiera rossa causata da George (Russell ndr.) all’delle seconde prove libere”. Queste le parole del pilota della Ferrari Charlesal termine del venerdì del Gran Premio del, quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Sono cose che possono accadere – ha proseguito il ferrarista che ha chiuso al quarto posto la seconda sessione di libere – Siamo concentrati sull’ottimizzazione del pacchetto nelle qualifiche, importanti su questo circuito. Il nostro ritmo nella simulazione delrun è statofin dall’e ho potuto sentirmi a mio agio in macchina. Vedremo sabato”, ha concluso.