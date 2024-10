Entro il 31/10 le richieste per il bonus casa redditi bassi (Di sabato 26 ottobre 2024) Il 31 ottobre è l'ultimo giorno utile per richiedere il contributo a fondo perduto previsto a favore dei contribuenti a basso reddito in relazione alle spese per interventi edilizi detraibili al 70%. Si tratta - ricordano dall'Agenzia delle Entrate - del contributo per le spese che rientrano nel Superbonus, che comprendono efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. I costi devono essere stati sostenuti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione. La domanda va inviata, dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, tramite l'apposita procedura messa a disposizione dall'Agenzia nell'area riservata del sito internet. Il perimetro della misura e le modalità di attribuzione sono stati definiti da un decreto del Mef dello scorso 6 agosto. Quotidiano.net - Entro il 31/10 le richieste per il bonus casa redditi bassi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Il 31 ottobre è l'ultimo giorno utile per richiedere il contributo a fondo perduto previsto a favore dei contribuenti a basso reddito in relazione alle spese per interventi edilizi detraibili al 70%. Si tratta - ricordano dall'Agenzia delle Entrate - del contributo per le spese che rientrano nel Super, che comprendono efficienza energetica, sisma, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. I costi devono essere stati sostenuti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione. La domanda va inviata, dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, tramite l'apposita procedura messa a disposizione dall'Agenzia nell'area riservata del sito internet. Il perimetro della misura e le modalità di attribuzione sono stati definiti da un decreto del Mef dello scorso 6 agosto.

