Così la guerra fra Russia e Ucraina si estende alle due Coree

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dallo stallo coreano alla mobilitazione di Pyongyang. Potrebbe passare dduela possibile svolta della fallita invasione scatenata dalladi Putin contro l’. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, la Corea del Sud sta programmando un concreto apporto militare all’in risposta all’analogo intervento da parte della Corea del Nord di inviare truppe per affiancare l’armata russa d’invasione contro Kyiv. Il Nis, l’agenzia di spionaggio della Corea del Sud, ha documentato come la Corea del Nord abbia inviato 1.500 componenti delle forze speciali inper addestrarli e schierarli al fianco delle truppe di Mosca in. Per bilanciare l’iniziativa di Kim Jong-un, che rafforzerebbe militarmente ed economicamente il regime comunista nord coreano, Seul avrebbe già mobilitato quattro brigate, per un totale di 12 mila soldati .