Panorama.it - «Al paesaggio non si può mettere il cappotto»

(Di sabato 26 ottobre 2024) «Saremo una sentinella, molto informata, scientificamente motivata della bellezza del nostrostorico-monumentale-culturale e naturale, che non ha nostalgie del passato ma guarda a uno sviluppo armonico del Paese». Questo è il paradigma di Italia Nostra che si avvia - succede nel 2025 - a celebrare i 70 anni dalla propria nascita, che significa preservare, promuove e divulgare i cinquemila anni della nostra storia. Il compito è stato affidato al professor Edoardo Croci, eletto presidente nazionale il 5 ottobre scorso, che ha guidato per anni e continua a guidare l’associazione a livello milanese. Lo fa con una doppia anima: quella dello scienziato - è uno dei massimi esponenti della rigenerazione urbana sostenibile - quella dell’innamorato del proprio Paese che unisce competenze e passione per promuovere una qualità del vivere migliore.