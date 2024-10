X Factor 2024, il primo Live Show: la verve di Lauro, il ballottaggio fratricida e l'immensa Francamente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ieri sera, nella X Factor Arena, ha avuto luogo il primo Live Show di X Factor 2024, che ha visto i giudici uniti ma severi e la gran parte dei concorrenti in splendida forma, fisica e vocale. Tra Dimensione Brama e Pablo Murphy, andati al ballottaggio, è rimasto in gara quest'ultimo. Comingsoon.it - X Factor 2024, il primo Live Show: la verve di Lauro, il ballottaggio fratricida e l'immensa Francamente Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ieri sera, nella XArena, ha avuto luogo ildi X, che ha visto i giudici uniti ma severi e la gran parte dei concorrenti in splendida forma, fisica e vocale. Tra Dimensione Brama e Pablo Murphy, andati al, è rimasto in gara quest'ultimo.

X Factor 2024 : Lorenzo Salvetti canta “Margherita” ed è subito… “young Cocciante” - I giudici lo hanno definito “young Cocciante”, sicuramente per i capelli ricci ma anche per l’intensità e le qualità vocali. E infatti l’esibizione sulle note di Margherita di Lorenzo Salvetti, 17enne cantautore di Verona, nel primo Live Show di X ... (Amica.it)

I Patagarri versione Aristogatti - Mimì è una leonessa - i Les Votives non tradiscono : ai Live di X Factor 2024 i tre lombardi convincono - Paola Iezzi perde un pezzo (fuori i Dimensione Brama). Jake La Furia mette a segno un colpo da maestro (Ilgiorno.it)

X Factor 2024 - Giorgia superstar (emozionata) : l’opening del primo Live - Avere scelto Giorgia come conduttrice è uno dei gran colpi di X Factor 2024: al suo esordio in diretta al primo Live Show è stata bravissima a dare il ritmo alla puntata (qui il racconto e gli eliminati della serata). E il suo opening, tra Born ... (Amica.it)

X Factor 2024 - Giorgia apre il primo live e lascia tutti a bocca aperta : il medley di Lady Gaga e Rihanna - I Live Show di X Factor 2024 sono ufficialmente iniziati. E l’opening della prima puntata – ieri su Sky e in streaming su NOW (con ascolti altissimi: 834mila spettatori tv medi, miglior primo Live Show delle ultime quattro edizioni) – non poteva ... (Ilfattoquotidiano.it)