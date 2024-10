Trecenta, manca l’ortopedico al San Luca: paziente dirottato a Rovigo. Il comitato: “Ospedale smantellato” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Trecenta, 25 ottobre 2024 – Si continua a discutere sull’Ospedale ‘San Luca’ di Trecenta sotto accusa i servizi del Pronto Soccorso. A catalizzare ancora una volta la situazione della struttura ospedaliera alto polesana, l’eco di un fatto segnalato da un cittadino di Lendinara per un piccolo incidente subito al figlio. Recatosi al Pronto Soccorso del San Luca, dove è stata diagnosticata una frattura, ma per l’assenza di un medico ortopedico si è dovuto recare all’Ospedale di Rovigo, con lunghe attese e girare da un reparto all’altro, fino all’assistenza finale. Si è trattato di una frattura e nulla di grave, ma quanto accaduto al ‘San Luca’ di Trecenta riaccende la polemica sui servizi della struttura, che appaiano spesso carenti e con segnalazioni che si ripetono. Nonostante che si tratti di un Ospedale costruito poche decine di anni fa. Ilrestodelcarlino.it - Trecenta, manca l’ortopedico al San Luca: paziente dirottato a Rovigo. Il comitato: “Ospedale smantellato” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Si continua a discutere sull’‘San’ disotto accusa i servizi del Pronto Soccorso. A catalizzare ancora una volta la situazione della struttura ospedaliera alto polesana, l’eco di un fatto segnalato da un cittadino di Lendinara per un piccolo incidente subito al figlio. Recatosi al Pronto Soccorso del San, dove è stata diagnosticata una frattura, ma per l’assenza di un medico ortopedico si è dovuto recare all’di, con lunghe attese e girare da un reparto all’altro, fino all’assistenza finale. Si è trattato di una frattura e nulla di grave, ma quanto accaduto al ‘San’ diriaccende la polemica sui servizi della struttura, che appaiano spesso carenti e con segnalazioni che si ripetono. Nonostante che si tratti di uncostruito poche decine di anni fa.

