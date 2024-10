Tiktoker muore suicida a 21 anni, Nicolò Fraticelli aveva parlato di malessere e lo avevano accusato di vittimismo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si sono svolti lo scorso sabato scorso a piazza Ungheria i funerali di Nicolò Fraticelli, il giovane Tiktoker morto suicida dopo aver raccontato ai suo follower il proprio malessere. Una richiesta d'aiuto che ha ricevuto però molte accuse di "vittimismo". Accuse che potrebbero essere state il Romatoday.it - Tiktoker muore suicida a 21 anni, Nicolò Fraticelli aveva parlato di malessere e lo avevano accusato di vittimismo Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si sono svolti lo scorso sabato scorso a piazza Ungheria i funerali di, il giovanemortodopo aver raccontato ai suo follower il proprio. Una richiesta d'aiuto che ha ricevuto però molte accuse di "". Accuse che potrebbero essere state il

