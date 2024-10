Ilgiorno.it - Strage di Paderno, affidata la perizia allo psichiatra che esaminò Taroni e Sy

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato affidato ieri a Franco Martelli, specialista in psichiatria e in criminologia clinica, l’incarico per portare a termine lapsichiatrica su Riccardo, il ragazzo, 17enne all’epoca dei fatti, che, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, in una villetta aDugnano, ha ucciso a coltellate il padre Fabio, la madre Daniela e il fratellino di 12 anni Lorenzo. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano, Laura Pietrasanta, dopo aver dato l’ok alla richiesta diformulata dall’avvocato Amedeo Rizza, legale del ragazzo che ora ha 18 anni, ha dato un termine di novanta giorni al perito per accertare se il giovane fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto e verificare anche la sua capacità processuale "attuale".